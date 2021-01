Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unbekannter Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und verursacht Unfall - Die Polizei sucht Zeugen -

Unbekannter Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und verursacht Unfall - Die Polizei sucht Zeugen -

Fulda - Am Dienstag (19.01.) gegen 23:00 Uhr, wollte eine Streife der Polizeistation Fulda einen blauen Audi A 4 im Bereich der Kohlhäuser Straße kontrollieren. Beim Erblicken der Polizei beschleunigte der Fahrer des Audis sofort und missachtete jegliche Anhalteaufforderungen der Polizei sowie sämtliche geltenden Verkehrsregeln, ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Im Bereich einer Sackgasse in der Havelstraße wendete das flüchtende Fahrzeug und fuhr über einen sich dort befindlichen Bürgersteig in Richtung Kohlhäuser Straße. Hierbei streifte der Audi den Streifenwagen, schob diesen zur Seite und konnte entkommen. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen gelang es jedoch der Polizei, dass flüchtende Fahrzeug ausfindig zu machen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Person, welche das Fahrzeug geführt hat, noch unbekannt. Am Streifenwagen sowie am blauen Audi entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zur fahrenden Person machen können, oder etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

