POL-OH: Unfallmeldung

Alheim- Am Mittwoch (20.01.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer aus Kassel mit einem Kleintransporter die L 3304 aus Richtung Alheim-Obergude kommend in Richtung Alheim-Niedergude. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und überschlug sich. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr und Hessen Mobil gebunden werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ein Leitpfosten wurde aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtschaden beträgt circa 30.000 Euro.

