Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfall mit Sattelzug

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Heringen - Am Dienstag (19.01.), um 13:35 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Honda Accord die Landstraße 3255 von Herfa kommend in Richtung Friedewald. Auf der nassglatten Fahrbahn geriet der Mann mit seinem Auto ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine kleine Verkehrsinsel und fuhr dann weiter geradeaus in die Schutzblanke. Diese wurde auf einer Länge von circa 10 Metern beschädigt. Das auf der Verkehrsinsel befindliche Verkehrsschild wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.800 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Sattelzug

Ludwigsau - Am Dienstag (19.01.), um 06:37 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann aus Belarus, mit seinem Sattelzug, den Rehwald aus Richtung "Am Steinrück" kommend, entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummern 3 bis 5 kam der Sattelzug aufgrund geringer Straßenbreite in einer leichten Linkskurve mit dem Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Straßenlaterne und Grundstücksmauern. Der Sattelzug hatte sich so an der Unfallstelle festgefahren, dass er nur mit größter Mühe herausgelotst werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell