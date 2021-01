POL-OH: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Osthessen

Bebra-Blankenheim - Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Morschen fuhr am 19.01.21 um 21.50 Uhr mit ihrem Skoda rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Straße "Über Land". Noch auf dem Privatgrundstück touchierte sie vermutlich infolge Alkoholgenusses zunächst einen geparkten Pkw. Beim anschließenden Rückwärtsfahren auf die Anliegerstraße stieß sie dann mit der rechten hinteren Fahrzeugseite gegen die Grundstücksmauer eines Anwohners. Gesamtschaden circa 2.700 Euro. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Wildeck-Hönebach - Am 19.01.21 um 14.10 Uhr befuhr ein Alheimer Pkw-Fahrer mit seinem BMW die L 3306 aus Richtung Ronshausen kommend in Richtung Heringen. Kurz nach der Einmündung Wildeck-Hönebach kam er auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß frontal in die Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, drehte sich und stieß erneut mit der Fahrzeugfront sowie der linken Fahrzeugseite, in die Schutzplanke. Dort kam er zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden circa 17.500 Euro.

