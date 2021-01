Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrunfallflucht

Fulda (ots)

Hettenhausen - In der Zeit zwischen Montag (18.01.), 17.30 Uhr und Dienstag (19.01.), 7.45 Uhr, wurde in der Ringstraße ein weißer Kleinbus angefahren und beschädigt. Der Kleinbus stand auf einem gepflasterten Parkplatz seitlich eines Seniorentreffs. Vermutlich hatte der Fahrer eines Lkws oder Sattelzugs beim Wenden oder beim Rückwärtsfahren den Schaden am linken Heck des Kleinbusses verursacht und sich danach nicht um die Folgen gekümmert. Der Schaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefonnummer 06681/96120.

