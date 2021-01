Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Pizzeria - Auto überschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Pizzeria

Schlitz - In der Nacht auf Dienstag (19.01.) brachen Unbekannte in eine Pizzeria in der Straße "Ringmauer" ein. Um ins Gebäude zu gelangen, warfen die Täter eine Glasscheibe ein und stahlen im Anschluss eine Spielekonsole. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto überschlagen

Grebenhain - Am Sonntag (17.01.) befuhr eine Opel-Corsa-Fahrerin gegen 16:30 Uhr die B 275 von Grebenhain kommend in Richtung Hartmannshain. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern. Durch den Aufprall gegen die aufgeschobenen Schneemassen am linken Fahrbahnrand wurde das Fahrzeug zunächst auf das Dach geschleudert und blieb im angrenzenden Graben liegen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer konnte die Fahrerin aus ihrem Auto befreien. Die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell