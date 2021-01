Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra- Am Dienstag (19.01.), gegen 06:00 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Sontra mit ihrem Opel-Corsa die Bundesstraße 27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bebra. Kurz vor der Abfahrt Bebra-Nord, kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit der Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.600 Euro.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell