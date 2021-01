Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Kirchheim. Am Donnerstag (14.01.), 17:10 Uhr, kam ein 61jähriger Mann aus Datteln mit seinem GMC Kombi von der Autobahn A7 und wollte nach links auf die Kreisstraße 32 in Richtung Gershausen abbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 38-jähriger Mann aus Veitshöchheim mit seinem Skoda Superb die Kreisstraße 32 aus Richtung Kirchheim und wollte auf die A7 fahren. Im Abbiegevorgang des vorfahrtberechtigten Mannes aus Veitshöchheim fuhr auch der 61-jährige Mann aus Datteln los. Es kam zu einer Kollision. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell