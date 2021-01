Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra - Am Montag (18.01.), gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann (Lkw u. Anhänger) die Umgehungsstraße der B 83 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Rotenburg-Lispenhausen. In Höhe einer scharfen Linkskurve kam der Fahrer aufgrund von Eis- bzw. Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte drei Leitpfosten ein Verkehrsschild und mehrere Bäume und kam dann im Straßengraben zum Stehen. Der Lkw stand seitlich noch auf den Rädern der rechten Seite, wobei der Anhänger auf dem Dach lag. Ein Abschlepp- bzw. Bergedienst wurde informiert. Die B 83 musste vollgesperrt werden. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra-Rautenhausen - Am Sonntag (17.01.), gegen 22:20 Uhr, befuhr ein Eschweger Pkw-Fahrer mit seinem Mazda die B 27 aus Richtung Cornberg kommend in Richtung Bebra-Rautenhausen. In Höhe des Parkplatzes "Cornberger Höhe" kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Dabei stieß er gegen einen kleinen Baum und riss diesen um. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

