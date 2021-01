Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW mit Baum kollidiert

Vogelsbergkreis (ots)

Ulrichstein - Am Dienstag (19.01.) befuhr eine Ford-Mondeo-Fahrerin gegen 20:50 Uhr die L 3291 vom Poppenstrut kommend in Richtung Rudingshain. Aufgrund von Nebel kam es zu einer Kollision des PKWs mit einem in die Fahrbahn ragenden, umgefallenen Baum, so dass der rechte Außenspiegel und die rechte Fahrzeugseite beschädigt wurden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

