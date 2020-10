Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mutmaßlicher Brandstifter in Stade festgenommen und in Untersuchungshaft

Stade (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 25.10. hatten zuletzt in der Stader Innenstadt zunächst in der Steilen Straße und dann in der Harsefelder Straße zwei Autos gebrannt. Die aufnehmenden Beamten waren dabei aufgrund der Sachlage vor Ort davon ausgegangen, dass die Feuer vorsätzlich gelegt worden waren.

Kurze Zeit später konnte im Rahmen der Fahndung ein 56-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe des zweiten Brandortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach weiteren umfangreichen Recherchen stellte sich heraus, dass der Stader mindestens für sechs PKW-Brände in Stade aus der letzten Zeit in Frage kommt. Möglicherweise lassen sich aber auch noch deutlich mehr Brandstiftungen in Stade und evtl. auch in Horneburg aus den letzten Jahren nachweisen, hier dauern die entsprechenden Ermittlungen derzeit noch an.

Der 56-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Der Stader konnte anschließend in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden.

