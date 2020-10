Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei sucht Fahrradeigentümer von hochwertigem E-Bike

Stade (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 22.10.2020, wurde bei der Polizeistation Steinkirchen ein hochwertiges und relativ neues E-Bike der Marke "Zemo" in weiß abgegeben.

Das Ehepaar fand das Fahrrad ohne Sattel in einem Graben an der Straße "Hinterdeich" in Guderhandviertel. Im Zuge der Inaugenscheinnahme des Fahrrades wurde dann ersichtlich, dass die Fahrradrahmennummer vorsätzlich entfernt wurde, sodass der Verdacht besteht, dass das Fahrrad aus einer Straftat stammt.

Die Polizei Steinkirchen bittet nun den Eigentümer oder andere Personen, die Hinweise auf den Eigentümer geben können, sich unter der Rufnummer 04142-898130 zu melden.

Ein Lichtbild befindet sich in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

