Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Kleinsteinhausen (ots)

Am 05.03.2021 gegen 12:00 Uhr befuhr ein PKW die Straße Am Sportplatz in Kleinsteinhausen. In Höhe des Anwesens Hausnummer 6 befuhr der PKW aus bislang ungeklärten Gründen den Bürgersteig und beschädigte hierbei eine Treppenstufe des Wohnanwesens. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt ca. 400 Euro. Die Polizei Zweibrücken bittet um sachdienliche Täterhinweise unter der Tel. 06332/976-0 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell