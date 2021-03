Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt - Auffinden von Betäubungsmittel

Hinterweidenthal, Kaltenbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 06.03.2021 gegen 01:45 Uhr kontrollierten Beamten der Polizei Dahn einen Audi A3 in der Kaltenbach in Hinterweidenthal. Da bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer aus dem Raum Südlich Weinstraße drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt wurden und die Durchführung eines Drogenvortestes positiv auf Cannabis und Amphetamin anschlug, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Weiterhin konnte in dessen Pkw geringe Mengen von dem besagten Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wird sich die Führerscheinstelle mit ihm in Verbindung setzen. /pidn

