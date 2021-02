Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldbörse in Supermarkt entwendet

Mainz-Bretzenheim (ots)

Mittwoch, 17.02.2021, 17:45 Uhr

Am Mittwochnachmittag ist es in einem Supermarkt in Mainz-Bretzenheim zum Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Eine 68-Jährige wurde nach eigenen Angaben zweimal von einer ihr unbekannten Frau angerempelt. Unmittelbar nach dem zweiten Kontakt, sei die Frau zügigen Schrittes Richtung Ausgang geeilt. Danach stellte die 68-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse fest, die sie in ihrer rechten Jackentasche getragen habe.

Personenbeschreibung:

- weiblich - 20 - 30 Jahre - ca. 160 cm - schlank - dunkler Teint - dunkel gekleidet

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell