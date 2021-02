Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz

Bad Kreuznach - Achtung, Polizei warnt vor Betrügern

Mainz / Bad Kreuznach (ots)

16.02.2021, 15:35 Uhr

Seit den Morgenstunden gingen bei der Polizei vermehrt Hinweise auf betrügerische Anrufe ein. Die Betrüger wenden dabei teils unterschiedliche Betrugsmaschen an. Die Kriminalpolizei in Bad Kreuznach schildert von Anrufen, bei denen sich die unbekannten Täter unter anderem als Sicherheitsmitarbeiter der Sparkasse vorstellen. Die Opfer werden darüber informiert, dass für bislang unbezahlte Elektrogeräte eines bekannten Elektrofachmarktes ein größerer Betrag vom Konto abgebucht werden soll. Im Anschluss wird den Opfern eine Rufnummer eines vermeintlichen Polizeibeamten mitgeteilt, welchen man umgehend zwecks Kontosperrung anrufen möge. Die Rufnummern beginnen fast ausschließlich mit der Ländervorwahl +90 (Türkei). Bei Kontaktaufnahme mit dieser Nummer meldet sich ein Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgibt. Dieser teilt den Geschädigten mit, dass das Konto nun gesperrt sei. In der Folge werde ein weiterer Mitarbeiter der Sparkasse vorbeikommen und die EC-Karte durch eine neue, schwarze Karte ersetzen.

Auch in Mainz kam es vermehrt zu so genannten "Call-Center-Betrügen". Dabei wenden die Betrüger verschiedene Betrugsmaschen an, um an Geld, Wertgegenständen oder sensible Daten der Angerufenen zu gelangen. Die häufigsten Maschen der Täter sind beispielsweise der Enkeltrick, Anrufe als falsche Polizeibeamte, Schockanrufe, falsche Microsoft-Mitarbeiter oder die oben geschilderte Legende.

Die Polizei rät daher dringend:

Lassen Sie sich nicht in lange Gespräche verwickeln und beenden Sie bei verdächtigen Anrufen immer zuerst das Gespräch. Tätigen Sie dann den Polizeinotruf unter der 110. Geben Sie keine Auskunft über Wertsachen oder sensible Daten, insbesondere Ihrer Bankdaten. Händigen Sie niemals Wertsachen oder Bargeld an Unbekannte oder vermeintliche Polizeibeamte aus. Rufen Sie die Angehörigen zurück und versichern Sie sich über die Angaben.

