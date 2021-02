Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Betrunken auf dem E-Scooter

Mainz-Oberstadt (ots)

15.02.2021, 23:15 Uhr

Am späten Rosenmontag fiel einer Streife gegen 23:15 Uhr in der Mainzer Oberstadt ein E-Scooter mit einem defekten Rücklicht auf. Der E-Scooter-Fahrer befuhr den Radweg der Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Innenstadt und wurde aufgrund des kaputten Rücklichtes von der Polizei kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter-Fahrer augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Damit war die Weiterfahrt für den 37-Jährigen beendet. Der E-Scooter wurde vor Ort abgeschlossen und der Fahrer zur Dienststelle verbracht. Dort wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell