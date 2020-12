Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Unfallflucht - Zeugenaufruf!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, den 07.12.2020 gegen 14:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Basler Landstraße/ Besanconallee in Freiburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer streifte beim Überholen die linke Stoßstange des verkehrsbedingt wartenden Pkw.

Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Laut Aussage der Geschädigten, handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Polo in der Farbe himmel-blau.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761 882 3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können.

lb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Lena Bührer

Telefon: 0761 / 882-1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell