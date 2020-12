Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Wohnhaus- Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 07.12.2020, zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr morgens, wurde in ein Wohnhaus in der Todtmooser Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Haupteingangstüre aufgehebelt, anschließend bei zwei Wohnparteien im Ober- und Dachgeschoss die Eingangstüre ebenfalls aufgehebelt. Die Unbekannten entwendeten einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Die Ermittlungsgruppe Einbruch sucht mögliche Zeugen (Tel. 07741/ 8316-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741/ 8316-202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell