Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Lieferwagen mutwillig beschädigt - Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Über das Wochenende, 04.-07.12.2020, ist ein in der Luisenstraße in Schopfheim geparkter Lieferwagen mutwillig demoliert worden, so dass ein Schaden von rund 800 Euro verursacht wurde. Der Mercedes-Benz Sprinter stand auf einem frei zugänglichen Abstellplatz am Firmensitz. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07622 66698-0).

