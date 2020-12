Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Mann schlägt mit Gummidichtung in Richtung Verkehrsteilnehmer - Zeugensuche!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, 04.12.2020, gegen 11:40 Uhr, hat vermutlich ein 22- jähriger Mann mittels einer Türdichtung aus Gummi mehrere Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Murg gefährdet. Vermehrt erreichten die Polizei Anrufe, dass der Mann bereits Motorrollerfahrer mit seinem Gegenstand getroffen habe, eine Fahrerin musste seinen Schlägen ausweichen. Der Mann konnte im Nahbereich von der Polizei kontrolliert werden. Der Polizeiposten Laufenburg sucht Zeugen und bittet die Geschädigten des Vorfalles, sich bei ihnen zu melden (Tel. 07763/ 9288-0).

