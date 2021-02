Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim - Drogen sichergestellt

Mainz-Hechtsheim (ots)

16.02.2021, 07:00 Uhr

Nach einem Hinweis auf illegalen Handel mit Betäubungsmittel wurden durch die Kriminalpolizei Mainz Ermittlungen gegen eine 35-jährige Beschuldigte geführt. Nachdem durch das Amtsgericht Mainz ein Durchsuchungsbeschluss erlassen wurde, konnte am Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr die Wohnung der Verdächtigen in Mainz-Hechtsheim durchsucht werden. Darin fanden die Beamten der Polizei gemeinsam mit Rauschgiftsuchhunden unter anderem etwa 390 Gramm Marihuana, knapp 95 Gramm Haschisch, 1,6 Gramm Amphetamin sowie diverse Konsumutensilien. Die 35-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss an die Durchsuchungsmaßnahmen erkennungsdienstlich behandelt und wird sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

