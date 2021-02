Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - keine Fastnacht und dennoch positive Bilanz

Mainz (ots)

In den letzten Jahren hat die Polizei Mainz spätestens zu Aschermittwoch eine Bilanz der Einsatzlage zu Fastnacht veröffentlicht. Wir listeten unendlich viele Zahlen auf, erzählten von herausragenden Einsatzanlässen, wieviel Alkohol Jugendlichen abgenommen werden musste, wie viele Körperverletzungsdelikte aufgenommen worden sind, aber auch wie viele Widerstandshandlungen und Angriffe gegen Einsatzkräfte es gab. Trotz dieser Zahlen zogen wir am Ende jedes Mal ein positives Fazit, denn in Mainz feierten zwischen Altweiberdonnerstag und Aschermittwoch mehrere hunderttausend Menschen ausgelassen und friedlich bei unzähligen Veranstaltungen, auf der Straße und in Kneipen. Nur ein ganz kleiner Anteil der Feiernden sorgte für die Zahlen in unseren Bilanzen. Aber in diesem Jahr war alles anders. Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, Umzüge wurden abgesagt und auch eine Straßen- und Kneipenfastnacht fiel vollständig aus. Es gab keine polizeilichen Einsatzanlässe, vor allem keinen Rosenmontag mit über 1000 Einsatzkräften. Dennoch war die Mainzer Polizei sichtbar in den Straßen unterwegs. Die Bekämpfung der Coronapandemie, die Senkung der Inzidenzwerte verlangt unzählige Einschränkungen und die Einhaltung einiger Regelungen von allen.

Und hier ziehen wir ein uneingeschränkt positives Fazit. Nicht erst seit Aschermittwoch, aber insbesondere während der Fastnachtstage zeigten die Mainzer.innen wie ernsthaft alle diese Beschränkungen halten werden und werden dafür ausgerechnet an Rosenmontag mit einer 7-Tage-Inzidenz von 3 x 11 (33) belohnt.

Für Zahlenliebhaber sei erwähnt, dass trotz durchgehender polizeilicher Präsenz an den genannten Tagen lediglich vier Verstöße gegen die 15. CoBeLVo an Altweiberdonnerstag, 18 an Rosenmontag und vier am gestrigen Dienstag gezählt wurden. An allen anderen Tagen waren es null. Das entspricht den Erfahrungen und Werten aus den letzten Wochen.

Die Polizei Mainz bedankt sich bei allen Mainzer.innen für dieses solidarische Miteinander und blickt optimistisch auf eine weitere positive Entwicklung. #gemeinsamgegencorona

