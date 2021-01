Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter beschädigt Autoreifen in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Von mehreren Autos an der Grillostraße in Schalke wurde zwischen Dienstag, 19. Januar 2021, und Mittwoch, 20. Januar 2021, jeweils bei einem der Reifen die Luft rausgelassen. Eine 35-jährige Gelsenkirchenerin hatte die Polizei alarmiert, nachdem ein Nachbar sie auf ihren platten Reifen aufmerksam gemacht und sie daraufhin in der Straße noch einen weiteren Wagen mit defektem Reifen entdeckt hatte. An insgesamt fünf Wagen konnte die Polizei entsprechende Schäden feststellen. Sie bittet deshalb um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Verdächtiges zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, auf der Grillostraße in Höhe Schwäbische Straße beobachtet? Hinweise bitte telefonisch unter 0209-365 8212 (Kriminalkommissariat 22) oder -8240 (Kriminalwache).

