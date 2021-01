Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige Diebe auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben gestern Abend, 20. Januar 2021, gegen 22 Uhr vier Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in eine Lagerhalle an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord eingedrungen zu sein, um dort Kupfer zu stehlen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die dunkel gekleideten Verdächtigen und alarmierte die Beamten. Da drei der Männer zunächst versuchten, sich der Festnahme zu entziehen, drohten die Beamten den Einsatz des Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes, kurz DEIG, an. Diese Androhung zeigte Wirkung, so dass sich die drei Männer widerstandslos festnehmen ließen. DEIG werden grundsätzlich in statischen Einsatzlagen erprobt, bei denen Zwangsmittel von der einfachen körperlichen Gewalt, über Hilfsmittel der körperlichen Gewalt bis hin zu Waffen im Hinblick auf eine sichere Lagebewältigung nicht erfolgversprechend sind. Die Verdächtigen hatten Taschen und Aufbruchswerkzeug dabei. Die Beamten brachten die 34, 36, 41 und 46 Jahre alten Männer aus Bottrop, Hamm und Recklinghausen zwecks Personalienfeststellung zur Wache und fertigten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und versuchten Diebstahls. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die vier die Wache verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell