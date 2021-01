Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendieb gestellt und besonders beschleunigtes Verfahren eingeleitet

Gelsenkirchen (ots)

Mit diversen Lebensmitteln in der Tasche hat ein 43-jähriger Ladendieb versucht am Dienstag, 19. Januar 2021, einen Supermarkt in der Altstadt zu verlassen ohne die Waren zu bezahlen. Ein 26 Jahre alter Ladendetektiv ertappte den Mann jedoch um 13.12 Uhr in dem Geschäft am Margarethe-Zingler-Platz. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 43-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Der Beschuldigte bleibt bis zum Hauptverhandlungstermin vor dem Amtsgericht Gelsenkirchen im Gewahrsam.

