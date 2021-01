Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger in U-Haft - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.01.2021

Gelsenkirchen (ots)

Wie in der Pressemitteilung "Drei Festnahmen nach Zeugenhinweis" um 12.50 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4814955) berichtet, haben Polizeibeamte am 18. Januar 2021 nach dem Hinweis eines Zeugen zwei 24 Jahre alte Männer aus Neuss und Essen sowie einen 31-jährigen Gelsenkirchener in Horst vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Die beiden 24-Jährigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Der 31-Jährige wurde auf Antrag des zuständigen Staatsanwalts beim Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für den Gelsenkirchener anordnete.

