Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnwagen

NeuenradeNeuenrade (ots)

Zwischen Mittwoch vor einer Woche und dem vergangenen Mittwoch sind Unbekannte am Hüttenweg in einen Wohnwagen eingedrungen. Der Wagen stand im Bereich der Landezone eines dortigen Möbelhauses. Die oder der Täter öffneten gewaltsam das Schoss einer Tür, durchwühlten den Anhänger, machten aber offenbar keine Beute. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Werdohl, Telefon 02392/9399-0.

