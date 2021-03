Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens: Sachbeschädigung an PKW durch Steinwurf

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.03.2021 bis 07.03.2021) wurde der PKW eines 40-jährigen Mannes aus Pirmasens mutwillig mit einem massiven Betonstein beschädigt. Der graue BMW des Geschädigten war in der Kaiserstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Dort warf der bislang unbekannte Täter einen großen Betonstein auf den Heckbereich des Fahrzeugs, wodurch unter anderem die Scheibe splitterte. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

