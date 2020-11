Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Roller gestohlen

53919 Weilerswist53919 Weilerswist (ots)

Mittwochabend (20.30 Uhr) stellte ein Halter eines Rollers sein Fahrzeug vor seinem Wohnhaus an der Niederberger Straße ab. Als er am folgenden Donnerstagmorgen (5.25 Uhr) sein Zweirad nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht den Roller gestohlen.

