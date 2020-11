Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kassiererin getreten und geschlagen

53919 Weilerswist53919 Weilerswist (ots)

Dienstagmittag (12.50 Uhr) löste das Sicherheitssystem eines Geschäftes an der Parkallee aus. Zuvor hatte offensichtlich eine Frau versucht mit Waren ohne zu zahlen das Geschäft zu verlassen. Als der Alarm losging, versuchte eine Angestellte die Diebin am Verlassen zu hintern. Die Beschuldigte schlug und trat nach der Angestellten. Im Verlauf der Auseinandersetzung riss er ihr auch an den Haaren. So schaffte sie es, dass die Angestellte von ihm abließ und seine Flucht ermöglichte. Die Beute (15 Paar Socken) hatte sie vor der Auseinandersetzung im Eingangsbereich abgelegt. Sie blieben zurück. Die flüchtige Diebin kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt; ca. 165 cm groß; lange, schwarze Haare; kräftige Figur; neonfarbenes Oberteil in orange; schwarze Jacke mit einem kleinen Fellkragen und Kapuze; schwarzer Rucksack der Marke Gucci; südländisches Aussehen; deutsche Sprache.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell