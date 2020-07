Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Balve - Pkw ausgebrannt: Zeugen gesucht

Balve (ots)

An der Hofstraße brannte am Samstag gegen 22.45 Uhr ein Fiat 500. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Anwohner hörten kurz zuvor mehrere Jugendliche, die die Straße entlang gingen und möglicherweise von der Tat etwas mitbekommen haben bzw. mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

