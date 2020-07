Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec gestohlen

Schalksmühle (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag wurde am Wippekühler Weg ein Pedelec gestohlen. Der Eigentümer hatte Rahmen und Hinterrad mit einem Faltschloss an einem Stahlpfosten befestigt. Am Sonntag gegen 22.30 Uhr stand das schwarz/blaue Cube Reaction Hybrid EX 625 Allroad noch an seinem Platz. Heute Morgen um 4.50 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl. Die Polizei in Halver bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell