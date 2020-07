Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taxi ausgebrannt/ Diebe klauen Pedelec

Neuenrade (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist am Sonntagmorgen Am Birnbaum ein Taxi ausgebrannt. Als gegen 1 Uhr nachts Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand der Mercedes-Benz bereits vollständig in Brand. Der 28-jährige Taxifahrer berichtete später von Geräuschen im Motorraum und Funken aus dem Auspuff. Deshalb stoppte er die Fahrt und entdeckte das Feuer im Motorraum. Er half seiner 81-jährigen Kundin beim Aussteigen und klingelte bei den Bewohnern des Hauses, vor dem die brennende Droschke stand, damit sie Fenster und Türen geschlossen hielten.

Die Feuerwehr aus Affeln konnte ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Treibstoff lief durch einen Kanalschacht in den Brüninghauser Bach, weshalb die Untere Wasserbehörde hinzugezogen wurde. Die Straße blieb während der Löscharbeiten komplett gesperrt. Die Polizei informierte Straßen.NRW, um mögliche Beschädigungen an der erheblich verschmutzen Fahrbahn prüfen zu lassen.

Ein Neuenrader ging Freitag zur Wache in Werdohl und erstattete Anzeige. Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht zuvor sein Stevens E-Agnello 2018 Pedelec in schwarz mit orangenen Schriftzügen. Das Rad stand angekettet am Schöntaler Weg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Werdohl entgegen.

