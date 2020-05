Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Durch brennenden Pkw Fahrbahn stark beschädigt

Mannheim-Sandhofen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 10 Uhr auf der B44 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen Kirchgartshausen und dem Ortsteil MA-Scharhof, zu einem Fahrzeugbrand. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr gelöscht worden war, wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Es zeigte sich hierbei, dass der Brand die Fahrbahnoberfläche stark beschädigt hat. Aus diesem Grund ist der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim in den nächsten Tagen gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell