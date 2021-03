Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl auf dem Messeplatz

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Montag, zwischen 08:30 und 13:45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen, PS-D XXXX, eines auf dem Messeparkplatz in der Zeppelinstraße geparkten Renault Clio Kombi. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Kennzeichendiebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

