Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 08.03.2021, 12:40 Uhr.

Ort: Zweibrücken, Landauer Straße. Zeit: 08.03.2021, 14:35 Uhr Ort: Zweibrücken, Gutenbergstraße. SV: Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer in der Landauer Straße und ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Gutenbergstraße waren am Montag im Stadtgebiet mit ihren Fahrzeugen unterwegs, obwohl sie - wie bei Verkehrskontrollen anhand eindeutiger Anzeichen festgestellt wurde - unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Bei beiden Verkehrsteilnehmern reagierte ein Drogenvortest positiv auf den Wirkstoff THC, was jeweils eine Blutabnahme erforderlich machte. Gegen beiden Männer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihnen droht jeweils ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Der 43-Jährige muss überdies mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen, da er Führerscheininhaber ist. Weil der 34-Jährige seinen E-Scooter nicht versichert hatte, wurde gegen ihn auch noch ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. | pizw

