Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim

Herxheim: Geschwindigkeitskontrollen

Ilbesheim / Herxheim (ots)

30 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit stellten Beamte der Polizei Landau am Montag bei Geschwindigkeitskontrollen in Herxheim und Ilbesheim fest. In der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 10.10 Uhr wurde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h in der Straße Am Kleinwald in Herxheim überwacht. 12 Autofahrer waren hier zu schnell unterwegs, der Schnellste wurde mit einer Geschwindigkeit von 74 km/h gemessen. 18 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70km/h wurden bei der Geschwindigkeitskontrolle auf der L 509 bei Ilbesheim in Fahrtrichtung Landau registriert. Der Spitzenreiter war mit 88 km/h unterwegs.

