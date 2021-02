Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

(KA) Bruchsal - 26-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Freitag ein 26-jähriger Deutscher dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Dem Beschuldigten wird versuchte besonders schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll am 29. Januar in Bruchsal im Beisein von zwei weiteren Tatverdächtigen im Alter von 19 bzw. 21 Jahren einen 19-jährigen Geschädigten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von dessen Fahrrad und Mobiltelefon aufgefordert haben. Nachdem der Geschädigte dieser Aufforderung nicht nachgekommen war, soll der 26-Jährige den Geschädigten durch einen Messerstich an der Hand verletzt haben. Im weiteren Verlauf gelang dem Geschädigten die Flucht.

Beamte des Kriminalkommissariats Bruchsal konnten die drei Tatverdächtigen ermitteln und am Donnerstag vorläufig festnehmen. Gegen den 26-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe den Erlass eines Haftbefehls beantragt. Die beiden weiteren Beschuldigten wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

