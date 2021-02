Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 70-jähriger Leichtkraftradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzung zog sich ein 70 Jahre alter Leichtkraftradfahrer zu, als er am Donnerstag in der Otto-Wels-Straße mit einem Pkw kollidierte.

Gegen 11.45 Uhr fuhr der 33 Jahre alte Unfallverursacher von einem Supermarktparkplatz nach links auf die Otto-Wels-Straße. In der Folge prallte er mit dem auf der Otto-Wels-Straße in Richtung Pulverhausstraße fahrenden Yamaha-Fahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzt der Rentner zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Durch den alarmierten Rettungsdienst musste er in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem 70-Jährigen starken Alkoholgeruch feststellen. Ein Alkoholtest war aufgrund der Verletzungen jedoch nicht möglich, weshalb dem Mann in der Klinik eine Blutprobe entnommen wurde.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

