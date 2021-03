Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft in der Hauptstraße

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 09:15 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Tür eines Friseurgeschäftes in der Hauptstraße 80 aufzuhebeln, was allerdings misslang. Es entstand lediglich ein geschätzter Sachschaden an der Tür in Höhe von 200 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

