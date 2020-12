Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen an diversen Pkw in Elze -Zeugenaufruf-

HildesheimHildesheim (ots)

Im Tatzeitraum vom 24.12.2020, 10.00 Uhr bis 26.12.2020, 15.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohandels in der Sehlder Straße in Elze. Hier beschädigten sie an insgesamt zehn dort abgestellten Fahrzeugen die Front-, Heck- sowie Seitenscheiben. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

