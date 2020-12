Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

HildesheimHildesheim (ots)

BOCKENEM/UPSTEDT (hep): Am 25.12.2020, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 78-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Salzdetfurth mit ihrem Pkw Daewoo Aveo die L 493 von Upstedt in Richtung Bodenburg. Am Upstedter Kreuz mißachtete sie die Vorfahrt eines die K 315 aus Wehrstedt kommenden 70-jährigen Hildesheimers und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dessen Pkw Opel Astra. Nach einem weiteren Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen kam der Opel Astra stark unfallbeschädigt auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Beide Fahrzeugführer und die 62-jährige Beifahrerin im Opel Astra mußten mit Rettungswagen zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen Hildesheimer Krankenhäusern zugeführt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bültum war mit neun Kameraden vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Die beiden beteiligten Pkw mußten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An ihnen entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

