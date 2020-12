Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem -Zeugenaufruf-

HildesheimHildesheim (ots)

Bockenem (kaw) Am 24.12.2020 kam es in der Zeit zwischen 11:20 Uhr - 11:30 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Bockenem, Nordwall 2, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Skoda einer 54-jährigen Frau aus Bockenem. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pkw der Geschädigten entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 EUR. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063-901/0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell