Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruch in Elze -Zeugenaufruf-

HildesheimHildesheim (ots)

Am 23.12.2020 begibt sich ein derzeit unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 16.00-16.45 Uhr auf den Balkon einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses im Heilswannenweg. Über ein angekipptes Fenster dringt der Täter in die Wohnung ein und entwendet hier aufgefundenen Schmuck. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut eindringlich darauf hin, beim Verlassen einer Wohnung sämtliche Fenster komplett zu schließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell