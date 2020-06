Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Leistungskreditbetrug durch einen Fahrgast eines Taxis - Fahrgast flüchtete

Wittmund und Jever (ots)

Am 09.06.2020, gegen 00:35 Uhr, ließ sich ein etwa 25-jähriger, männlicher Fahrgast durch ein Taxi von Wittmund nach Jever transportieren. Am Zielort angekommen, Schlossplatz in Jever gab der Fahrgast an, den fälligen Geldbetrag nicht entrichten zu können. Als die Polizei verständigt werden sollte, flüchtete der Fahrgast zu Fuß. Er wird mit einem Alter von 25-35 Jahre, schlank und einer Größe von 170 - 180 cm Größe beschrieben und soll eine gepflegte Erscheinung und einen Bart gehabt haben. Zur Tatzeit soll er eine dunkle enge Hose und eine blaue Sportjacke mit hellen Streifen und ein Basecap getragen haben. Zeugen, die die beschriebene Person gesehen haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

