Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wohnmobil aufgebrochen und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - Polizei stellt Kennzeichen sicher und leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag, 07.06.2020, die Tür eines in der Ostfriesenstraße abgestellten Wohnmobils auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern u.a. ein Smartphone. Außerdem stellten Beamte am Sonntagabend in der Peterstraße ein Fahrzeug fest, das bereits seit Mitte Mai außer Betrieb gesetzt wurde. Gegen 21 Uhr fiel der Pkw Daimler auf, da die Zulassungsplaketten nicht vorhanden waren. Im Rahmen der daraufhin erfolgten Verkehrskontrolle stellten die Beamten schließlich fest, dass das Fahrzeugkennzeichen entstempelt und somit kein Versicherungsschutz mehr vorhanden war. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die Kennzeichen gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt, außerdem gegen den 26-jährigen Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

