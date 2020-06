Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 24 Schmierereien an elf Objekten durch Graffiti (FOTO) in Wilhelmshaven - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bei der Polizei wurde per Online-Anzeige eine Sachbeschädigung durch Graffiti an mehreren Wohn- und Geschäftshäusern in der Kaakstraße in Wilhelmshaven angezeigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass insgesamt elf Objekte tatbetroffen sind, die genauen Tatzeiten stehen derzeit nicht fest. Die Beamten stellen bei ihrer Tatortaufnahme an diversen Hauswänden mehrere Schriftzüge fest. Insgesamt werden 24 Schmierereien an elf Objekten festgestellt. Hierbei befinden sich acht Objekte in der Kaakstraße und drei in der Schulstraße, alle wurden mit einer schwarzen, vermutlich einer Sprayfarbe und mit dem Schriftzug "Bandit", "Bandit 12" oder "Bandit 2020" beschmiert. Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei, dass sich die Geschädigten und Zeugen melden. Personen, die die Taten beobachten konnten oder Ergänzungen, insbesondere zu den Sprayern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

