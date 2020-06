Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall in Schortens - Pedelec-Fahrerin lebensgefährlich verletzt - Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms

Schortens (ots)

Am Montagnachmittag, 08.06.2020, überquerte eine 81-jährige Fahrerin eines Pedelecs gegen 16:40 Uhr die K 332/Addernhausener Straße, aus der Addernhausener Wohnsiedlung kommend in Fahrtrichtung Moorlandsweg/Jever. Nach bisherigem Sachstand missachtete sie einen, dessen 59-jährige Fahrerin die bevorrechtigte K 332, aus Richtung Rahrdum kommend, in Fahrtrichtung Siebetshaus befuhr. Trotzdessen die Pkw-Fahrerin eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einleitete, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Pedelec-Fahrerin wurde auf die Front des Pkw aufgeladen, anschließend auf die Fahrbahn geschleudert und mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm trug die 81-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht, die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 4500 EUR. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt und der Verkehr während dieser Zeit abgeleitet. In diesem Zusammenhang betont die Polizei die Bedeutung des Fahrradhelms: "Sie können schwere Unfälle zwar nicht verhindern, jedoch Kopf- und Hirnverletzungen wesentlich reduzieren" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und ergänzt, dass die Knautsch- bzw. Schutzzone bei Zweiradfahrern nunmal wesentlich kleiner ist. Wer keinen Helm trägt, bei dem trifft die Aufprallkraft bei einem Unfall konzentriert auf eine kleine Fläche, so dass die Verletzungsgefahr und damit auch die Schwere der Verletzungen steigen. Wer hingegen einen Helm trägt, bei dem verteilt sich die Kraft auf und damit im Optimalfall auf die gesamte Helmauflagefläche, so dass die Verletzungsgefahr sinkt. "Schützen Sie Ihre Gesundheit und damit Ihr Leben und tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit einen Helm!" so die dringende Empfehlung der Polizei!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell