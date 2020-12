Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kellerbrand in Bockenem

Bockenem (kaw) Am 24.12.2020 gegen 23:00 Uhr wurden der Polizei Bad Salzdetfurth und den Feuerwehren aus Bockenem und Bornum ein Kellerbrand in einem Reihenhaus im Lindenweg in Bockenem gemeldet. Der schnell eingetroffene Löschzug der Feuerwehr konnte das entfachte Feuer im Keller des Hauses mit Verrauchungen in die Obergeschosse löschen, bevor es zu einer weiteren Ausdehnung kam. Drei Personen (79-jährige Frau, 45-jährige Frau und 48-jähriger Mann), die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus aufhielten, wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation Krankenhäusern in der Umgebung zugeführt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr mit 66 Kameraden dauerten bis ca. 00:15 Uhr an. Außerdem waren zwei Funkstreifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth und ein Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Hildesheim zwecks Brandermittlung eingesetzt. Während der Löscharbeiten wurde der Lindwenweg vollgesperrt. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

